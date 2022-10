ESCLUSIVA – C. Borriello (ass. Sport Com. Napoli): “Lo stadio a Maradona? Saranno giorni importanti. Diego è stato uno di famiglia”

Per Napoli e la sua gente sono ore di angoscia e di profondo dolore per la morte di Diego Armando Maradona. Il “Pibe de Oro” è stato un leader in campo ma anche fuori, non essendo mai banale ed è per questo che anche gli avversari lo hanno sempre apprezzato. Ilnapolionline.com ha intervistato l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello anche sulla questione stadio da dedicare al grande campione argentino.

Per Napoli e non solo sono ore davvero drammatiche per la morte di Maradona. Cos’è stato per i tifosi e la gente il campione argentino? “Devo essere sincero, quando avevo letto la notizia dai primi quotidiani, ho sperato fortemente che fosse una fake news, ma purtroppo non è stato così. Io ho avuto la fortuna di vedere le partite allo stadio, lui ha incantato con le sue magie, ha reso felici noi tifosi e mi sento onorato di averlo visto con i nostri colori sociali. Lui era un leader, sapeva trascinare la folla ed ha fatto cose eccezionali per il suo popolo”.

Napoli ha avuto tanti campioni, da Sivori ad Altafini, fino a Dino Zoff, ma Maradona è entrato nel cuore di tutti. Secondo te cos’ha fatto di speciale rispetto agli altri? “Mio figlio di 14 anni mi chiede spesso chi è Maradona per te, io gli rispondo che lui è stato tutto, non era solo un calciatore, ma era leader carismatico. Napoli si è subito legata a lui, perché sapeva sempre come trascinare la folla, non solo sul campo, ma anche con le parole. Ha saputo conquistare anche i suoi avversari, perché non era mai banale e la città tutta lo ha da sempre apprezzato. Indubbiamente gli altri campioni da te detti hanno fatto cose straordinarie, ma Diego è entrato nel cuore di tutti noi tifosi e lo ricorderemo per sempre. Le immagini fuori dallo stadio San Paolo di queste ore sono l’emblema di come non lo dimenticheremo mai”.

In queste ore le parole del sindaco di De Magistris di dedicare lo stadio a Maradona hanno subito fatto da eco verso la città. Come si muoverà il Comune a tal proposito? “L’iter burocratico è già al lavoro, in queste ore ci stiamo e lunedì ci sarà l’incontro nella Giunta per dare il là a questo passaggio. Cercheremo quanto prima di arrivare a questo passaggio, dovuto ad un grande campione e ad un uomo straordinario”.

Non solo il sindaco di Napoli, ma anche il Presidente della Regione De Luca e Aurelio De Laurentiis hanno avuto belle parole verso Diego. Cosa ne pensi in merito? “La società calcio Napoli nel nome del suo presidente ha detto cose belle, ovviamente un atto dovuto, ma sono contento che le abbia dette. Maradona è stato unico per la città, ma anche per gli avversari che hanno avuto in queste ore splendide parole. Faremo di tutto di dare allo stadio il suo nome e lo ricorderemo per sempre per le gesta in campo, ma anche per come ha difeso alla grande la nostra città. Diego per tutti noi è stato uno di famiglia”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

