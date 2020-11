E’ giallo sull’eredità di Maradona, le accuse all’ex moglie di avergli rubato milioni

Si legge su Repubblica:

“Non lascerò nulla a nessuno, tutto quello che ho lo donerò”. È passato giusto un anno da quella minaccia con cui Diego Armando Maradona se la prendeva con i suoi familiari più stretti. “Quando uno invecchia ci si preoccupa più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo”, disse, furibondo.

Il giorno di fare i conti è arrivato senza annunciarsi, senza preavviso e il rischio è che scoppi una vera e propria guerra intorno alla sua eredità. Una moglie (da cui divorziò nel 2003), l’ultima fidanzata nota, Rocio Oliva, di 30 anni più giovane di lui. E soprattutto i figli, tanti: cinque quelli riconosciuti, più almeno altri 6 che vorrebbero esserlo. L’ex Pibe de oro denunciò una sottrazione di 9 milioni da parte della sua ex moglie, l’unica donna che abbia sposato, Claudia Villafane: una questione legata all’amministrazione di alcuni immobili in Florida. E proprio il patrimonio immobiliare – secondo alcune stime, circa 270 milioni di dollari – sarebbe oggi l’oggetto di una possibile contesa tra gli eredi. Insieme a una flotta di auto di lusso, Ferrari, Bmw, Rolls Royce, persino un mezzo anfibio militare dell’esercito bielorusso. Ma anche milioni di dollari di debiti.

Anni fa, Maradona avrebbe firmato un testamento in cui rendeva le sue prime due figlie, Dalma e Giannina, le uniche due nate dalla relazione coniugale, uniche eredi. Un testamento che avrebbe poi stracciato un paio di anni fa, prima dell’annuncio di non lasciare “nulla alle mie due figlie”. E, a proposito, ci sono anche i figli naturali: Diego junior, nato dalla relazione con la napoletana Cristiana Sinagra, è appena uscito dall’ospedale dove era ricoverato per Covid. Gli altri, sono la 24enne Jana, avuto con Valeria Sabalaín, e il più piccolo, Diego Fernando, con Veronica Ojeda. Tutti possibili eredi. Nonostante la volontà di Diego di non lasciare “niente a nessuno”.