Il Cardinale Sepe ha voluto esprimere il suo cordoglio per Diego

La Chiesa di Napoli vuol ricordare Diego Armando Maradona. Tante le messe celebrate nelle parrocchie della città in suffragio del campione argentino tra cui quella nella basilica di San Giovanni Maggiore alla quale ha fatto seguito la proiezione di un video a lui dedicato. Anche il cardinale Crescenzio Sepe ha voluto esprimere il suo cordoglio per la «prematura e improvvisa morte di Maradona, che non ha conosciuto personalmente. Ma che, da sportivo e appassionato di calcio, ha sempre seguito e ammirato per le sue straordinarie doti tecniche che lo hanno reso famoso in tutto il mondo». Da campano e grande tifoso degli azzurri, l’arcivescovo dichiara di aver «gioito per lo spettacolo calcistico offerto sempre da Maradona. E per il ruolo determinante da lui avuto, all’epoca, nella squadra del Napoli alla quale ha consentito di raggiungere grandi traguardi e successi sempre sognati ma mai ottenuti senza di lui». Fonte: Il Mattino