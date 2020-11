Cds, i voti della difesa azzurra

I voti secondo il Corriere dello Sport della difesa del Napoli contro il Rijeka in Europa League.

Meret 6,5 –Nel primo tempo si aggiudica il duello con Loncar: una parata così così e un’altra bella davvero. Nel finale respinge con i pugni su Hodza.

Di Lorenzo 6 –L’asse sinistro del Rijeka non è infuocato come in Croazia, certo, ma rispetto alle ultime prestazione dà segnali di ripresa. Soprattutto in fase offensiva.

Maksimovic 6,5 –Ancora una volta il migliore della coppia centrale: attento e preciso nei contrasti e negli anticipi. Appoggia la manovra quando serve.

Koulibaly 6 –Di routine, il programma di coppa: tutto lavoro sbrigato senza affanni.

Ghoulam 6 – Dall’inizio dopo una vita: non accadeva da settembre 2019. Ha bisogno di riscaldare la gamba, di riabituarsi a ciò che faceva a memoria: ieri un discreto antipasto.