CALCIO FEMMINILE – Out contro la Danimarca il difensore Tortelli

Martedì alle ore 17,45 l’Italia del c.t. Milena Bertolini andrà ad affrontare in trasferta la Danimarca, per cercare di ottenere un risultato positivo. L’Asl ha dato il via libera alle calciatrici dell’A.s. Roma e della Fiorentina. Sempre della squadra viola non ci sarà per un problema all’adduttore del difensore Alice Tortelli.

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Gloria Marinelli (Inter), Marta Mascarello (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).

Fonte: figc.it