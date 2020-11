Ultim’ora – Il feretro di Mardona è arrivato al cimitero Bela Vista

Ultim’ora – Esattamente alle 21.45 ora italiana, il corteo funebre ha lasciato il palazzo governativo dove si è tenuta la veglia funebre per Diego Armando Maradona. Il feretro ha attraversato Buenos Aires per dirigersi verso il cimitero dove Diego verrà sepolto. Una lunghissima carovana di auto e moto sta scortando El Pibe de Oro nel suo ultimo viaggio.Dopo più di un’ora di viaggio, alle 23 ora italiana il corteo è finalmente arrivato al cimitero Bella Vista, dopo aver dovuto anche cambiare il percorso prestabilito a causa della moltitudine di persone sulle strade che volevano salutare Diego nell’ultimo viaggio. La Polizia ha riaperto i cordoni, ma la famiglia di Maradona non vuole che venga riaperto l’accesso al feretro, se non per pochi intimi. Maradona sarà seppellito al fianco del padre. Fonte: A.Pedulla.com