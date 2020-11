SKY – Mertens: “Stasera, indossare questa maglia, era difficile”

Ha chiesto scusa perchè spesso mettono il suo nome accanto a quello di Maradona. Mertens, al termine della gara contro il Rijeka, parla di Diego e di Napoli: “Sono stati giorni brutti, io posso solo immaginare cosa tutto ciò abbia significato per la gente che lo ha vissuto, Maradona, visto che fa male anche a me. Lui non è stato importante solo per il calcio, ma per questa città, per tutto il sud. Io, però, sono abituato a pensare in positivo, infatti, l’ultimo ricordo che ho di lui è di un uomo sorridente, che amava il calcio. E’ stato bello incontrarlo, ma ciò rende tutto più difficile, anche la partita di oggi, nonostante si possa pensare il contrario. E’ difficile esprimere cosa si prova, come definire il mio rapporto con Napoli, indossare la maglia è una responsabilità, sempre, ed è sempre emozionante, ma stasera lo era di più”