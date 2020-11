SKY – Gattuso: “Maradona è uno che resta, qui se la gioca con San Gennaro”

Gattuso, ai microfoni Sky, ricorda Maradona e analizza la gara di Europa League vinta dal Napoli: “Tanti bei ricordi stasera. Ho avuto la possibilità di parlare con lui, di cenare con lui. Maradona è morto, ma in realtà non morirà mai. La città respirava un’aria diversa, me ne sono accorto ieri sera, mentre andavamo in albergo. Un altro pianeta, era di un altro pianeta, una grande perdita, ma per uno che resta. Sarà insieme a grandi personaggi…Abbiamo il dovere di lavorare bene, in città se ne parlerà sempre, ora più di prima, speriamo di potergli dedicare qualcosa di importante. Ghoulam ha fatto molto bene, ora sta bene, gli ho dato questa possibilità e lui ha fatto ciò che gli ho chiesto. Abbiamo fatto meglio dell’ andata, ma abbiamo comunque sbagliato troppo. In settimana ho detto semplicemente ai ragazzi che non mi piaceva l’atteggiamento che avevo visto in campo, si è trattato di confronto, non scontro. Poi, le partite si possono perdere sempre. Tornando a Diego, cosa dire…Per questa città non è stato solo un campione. E’ stato quello che ci metteva la faccia, che riscattava e si metteva tra Milano e Torino. Io non voglio sembrare irrispettoso, ma è una bella gara tra lui e San Gennaro, qui. Questa città è particolare, mi sembra di essere a Rio De Janeiro, c’è sempre allegria, odore di cibo, io poi…sono terrone dentro. Ci sto bene”