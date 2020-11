Paulo Fonseca: “In Romania alcuni big riposeranno in vista di Napoli”

Questa sera la Roma affronterà in Romania il Cluji, dove il tecnico Paulo Fonseca farà molte rotazioni, in vista del posticipo di domenica sera 29 Novembre alle ore 20,45 contro il Napoli. L’allenatore dei giallorossi in conferenza stampa parla del momento dei suoi ragazzi. “Contro il Cluji riposerà Spinazzola, avendo giocato tante partite nelle ultime settimane, mentre giocheranno un tempo Pellegrini e Dzeko. Quest’ultimo valuterò le sue condizioni in vista della gara del San Paolo contro gli azzurri, se dovesse darmi segnali positivi sul piano fisico allora ci sarà domenica sera”. In difesa in forte dubbio Smalling, Ibanez e Mancini, mentre è ancora positivo al Covid-19 Kumbulla. Negativi invece Fazio e Santon.

Fonte: Corriere dello Sport