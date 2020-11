Papa Francesco: “Prego per lui”. Lutto nazionale in Argentina

È lutto nazionale in Argentina, lo sarà per tre giorni. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Alberto Fernandez. Tutta la nazione in preghiera per il suo eroe più grande. Prega papa Francesco, argentino come lui, appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo: «Ripenso con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lo ricordo nella mia preghiera, come avevo fatto nei giorni scorsi quando avevo appreso delle sue difficili condizioni di salute». Diego e papa Francesco, due simboli forti, i più forti del Paese, il vanto dell’Argentina agli occhi del mondo. Maradona si era allontanato dalla Chiesa, per poi riavvicinarsi mosso dal desiderio di voler conoscere il Pontefice. Roba di quattro anni fa circa, quando finalmente Diego potè conoscerlo. «Cosa mi ha detto? Che mi stava aspettando… Non so dove abbia trovato il tempo per farlo, è così indaffarato». La fotografia dell’abbraccio tra i due fece il giro del mondo. Fonte: Il Mattino