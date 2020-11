Alle 19:28 ora italiana, una maglia del Napoli con il numero 10 di Maradona è stata deposta sul feretro del grande Diego.

La SSC Napoli ringrazia l’ambasciata italiana in Argentina e in particolare l’ambasciatore Dott. Giuseppe Manzo per la preziosissima collaborazione che ha consentito di far avere ai familiari di Diego la maglia del Campione.