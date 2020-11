Marchetti:”Il fatto che sia andato via così all’improvviso ci fa capire la sua immortalità”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Diego è stato ricordato da persone molto più brave di me. A noi comuni mortali rimane la sua immortalità. Lui era unico, un uomo del popolo. Ha portato il popolo in alto, ha portato Napoli a vincere e l’Argentina a vincere restando Diego, con quelle contraddizioni che lo hanno reso unico e straordinario. Il fatto che sia andato via così all’improvviso ci fa capire la sua immortalità. Ha fatto un ulteriore passo: ci sono tanti campioni ma pochi saranno ricordati per sempre. Lui fa parte della categoria degli immortali.

Il calcio è passione e muove i sentimenti. Ora bisogna archiviare il discorso qualificazione in Europa League e concentrarsi in campionato. Il Napoli stasera deve vincere per 1000 motivi, per onorare la memoria di Maradona e magari, perché no, per dare un seguito a quanto fatto da lui sul campo”.