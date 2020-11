Lo Monaco: “Sensi può dare il cambio passo al centrocampo azzurro”

Pietro Lo Monaco, consigliere FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live:

Scambierei Sensi con Milik?

“Intanto mi sembra che con il polacco si rischia di perdere una situazione patrimoniale. Se passa gennaio senza cessione il giocatore può accordarsi con altri. Un giocatore come Sensi potrebbe dare un apporto in mezzo al campo ed è diverso da altri giocatori attuali del Napoli. Lui non ha grandi centimetri ma può dare il cambio di passo. All’Inter ha giocato anche come trequartista, al Cesena davanti alla difesa. In cabina di regia può dare un apporto importante. Un’operazione del genere può essere messa in piedi”.