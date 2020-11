L’ex medico di Maradona: “Non è stato curato come si sarebbe dovuto fare”

L’ex medico di Diego Armando Maradona, Alfredo Cahe, punta il dito: “Non è stato curato come si sarebbe dovuto fare”. Come si legge sul sito dell’ANSA, il medico avrebbe affermato che “non solo Diego sarebbe dovuto restare nella clinica (dove era stato operato), ma in un’area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponeva nella casa dove è morto, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba. Nella sua stanza avrebbe dovuto essere sempre presente un medico, è morto in maniera insolita. L’esame cardiovascolare non è stato realizzato in forma completa. Diego non ha avuto la necessaria protezione. Non ho capito perché vi è stata tanta urgenza di operarlo. Mi sono rimasti molti dubbi. Non c’era bisogno di realizzare l’intervento chirurgico in forma così rapida”.