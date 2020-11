Gennaro Gattuso: “Napoli, per il salto di qualità serve alzare l’asticella”

Ieri mattina in conferenza stampa, all’interno di Castel Volturno, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso parla del momento della squadra in vista della sfida contro il Rijeka. “In questi giorni si sono dette alcune cose vere, altre invece l’opposto, posso dire che noi firmiamo contratti importanti, siamo tutelati e perciò facciamo un mestiere che è il più bello del mondo. Chi cerca alibi non può far parte del nostro staff, perciò preferisco pensare al campo e lavorare. Contro il Milan abbiamo fatto bene sul piano tecnico, ma non basta a questo punto, serve alzare l’asticella. Sono orgoglioso di questi ragazzi, si allenano con entusiasmo, però dobbiamo andare oltre le nostre possibilità. Bisognerà saper leggere le partite, i momenti, annusare il pericolo, tutto per crescere. L’approccio alle partite? Anche su questo ci sto lavorando, anzi è l’aspetto che contro il Milan non mi è piaciuto, fa parte di un percorso che dovremo saper percorrere per il bene di tutti”.

Fonte: CdS