(Formazioni) Napoli-Rijeka, Petagna prima punta. Molte assenze per i croati

In una giornata di lutto a Napoli, per la morte a 60 anni di Maradona, gli azzurri stasera affronteranno alle ore 21,00 il Rijeka per la quarta giornata di Europa League, fase a gironi. Per Gattuso molte le novità di formazione. In difesa Maksimovic al posto di Manolas e Ghoulam in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo Bakayoko e Demme. Sulla trequarti Politano, Zielinski ed Elmas, dietro Petagna. I croati avranno diverse assenze, causa Covid-19, compreso Menalo e Kulenovic. Il tecnico Razman punterà su Muric e sull’attaccante di colore Yateke. L’ex Primavera Anastasio partirà dalla panchina.