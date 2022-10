ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – S. Iannella (att. Pontedera): “Per noi ogni gara è uno stimolo per conquistare la salvezza”

Il calcio femminile, fermo per gli impegni di Coppa Italia e la gara in Danimarca per l’Italia, si fanno i primi bilanci tra la serie A e la B. C’è la neo promossa Pontedera che dopo un inizio non semplice, ora se la gioca alla pari. Ilnapolionline.com ha intervistato la punta delle toscane Sandy Iannella.

Da quest’anno sei al Pontedera, cosa ti ha spinto ad accettare il progetto del club toscano? “Ho accettato il progetto Pontedera perché sono vicina a casa permettendomi di avere altre priorità oltre al calcio e poi perché Ulivieri mi ha voluta fortemente, corteggiandomi per un po’ di tempo”.

Dopo un inizio in campionato non semplice, dove avete avuto difficoltà, adesso scendete in campo e ve la giocate alla pari. Cosa ne pensi in merito? “Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, un po’ perché abbiamo sofferto le tante assenze di giocatrici importanti e un po’ perché alla fine il calendario è stato molto tosto e come neo promosse abbiamo fatto un po’ di fatica. Ma adesso siamo consapevoli che per lo meno ogni partita possiamo giocarcela”.

Mai come quest’anno è un campionato di B vicina ad una serie A2. Chi vedi tra le favorite per la promozione in massima serie? “Il campionato di serie B si è molto alzato di livello, è diventato molto più difficile ed entusiasmante. Ci sono 2/3 formazioni che si contenderanno il titolo, come avevo già detto il Pomigliano è la sorpresa. il Como una squadra molto strutturata e sotto il punto di vista del gioco è quella che più mi è piaciuta, infine la Lazio ha individualità molto importanti. Insomma non c’è niente di scontato ..”.

Sei da tanti anni che giochi nel calcio femminile e in Italia si sono fatti passi in avanti. Ci siamo secondo te per il definitivo salto di qualità? “Il calcio femminile ha fatto tanti passi in avanti e ancora piano piano sta crescendo! Ma vedo ancora lontano questo salto di qualità di cui hai parlato, ci vorrà ancora del tempo e molti altri accorgimenti”.

Quali infine le aspettative per le prossime partite in campionato a livello di atteggiamento e non solo? “Noi ogni domenica cerchiamo di fare più punti possibili per la nostra salvezza, per noi ogni volta è una battaglia da vincere e ce la metteremo tutta per portare a casa il nostro obiettivo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

