DIRETTA LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Rijeka

Arbitri: Ozkahya; Ass1: Yilmaz; Ass2: Satman; IV: Ulusoy

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà il Rijeka per la quarta giornata di Europa League. Gli azzurri cercano un riscatto dopo la sconfitta di domenica contro il Milan provando a bissare il successo in Croazia. I ragazzi di Rozman con molte assenze cercheranno di onorare al meglio la partita. i calciatori out a causa del Covid: Kulenovic, Menalo, Halilovic, Lepinjica, Pavicic, Escoval, Capan e Prskalo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco