RIVIVI LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Rijeka 2-0: Politano e Lozano le firme

90’+4′ – Arriva il triplice fischio dl direttore di gara: Napoli-Rijeka 2-0.

90’+2′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne lanciato nuovamente in porta da posizione leggermente defilata cerca il pallonetto col mancino ma la sfera si perde a lato.

90’+1′ – OCCASIONE NAPOLI – Lobotka da fuori area calcia di potenza col destro ma Nevistic in tuffo respinge in corner.

90′ – Assegnati 3 minuti di recupero.

90′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne lanciato in porta da Mertens calcia a botta sicura col destro ma Nevistic in uscita bassa ferma il 24 azzurro.

87′ – Doppio cambio per il Rijeka: Entrano Hodza e Frgan ed escono Cerin e Andrijasevic.

84′ – Mertens riceve palla dai 20 metri e calcia di prima intenzione con l’interno destro ma Nevistic blocca a terra senza problemi.

82′ – OCCASIONE NAPOLI – Ghoulam mette in mezzo dalla sinistra per Insigne che controlla e calcia a giro col destro ma Nevistic blocca in tuffo.

81′ – Ultimo cambio per Gattuso: Entra Fabian Ruiz ed esce Petagna.

80′ – Secondo cambio per il Rijeka: Entra Braut ed esce Anastasio.

79′ – OCCASIONE NAPOLI – Ghoulam crossa dalla sinistra per Lozano che controlla e calcia col destro sfiorando la traversa con un missile.

78′ – Primo cambio per il Rijeka: Entra Yateke ed esce Muric.

75′ – GOOOOOOOOOL – Lorenzo Insigne lascia partire un lancio strepitoso in profondità per Lozano che in area con un preciso destro a giro insacca nell’angolino.

74′ – OCCASIONE NAPOLI – Sugli sviluppi del piazzato la sfera arriva a Lozano che dalla destra crossa per Maksimovic che solo nell’area piccola calcia sull’esterno della rete.

74′ – Ammonito Anastasio per un’entrata in ritardo su Lozano.

72′ – OCCASIONE NAPOLI – Di Lorenzo dalla destra crossa alla perfezione per Petagna che al volo apre il piatto mancino sfiorando l’incrocio.

69′ – Altro doppio cambio per Gattuso: Entrano Lobotka e Mertens ed escono Demme ed Elmas.

65′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Lozano e Insigne ed escono Politano e Zielinski.

61′ – Contropiede del Rijeka con la sfera che arriva in area da posizione defilata a Stefulj che calcia di prima intenzione sul fondo.

55′ – Ghoulam dalla sinistra mette in mezzo per la testa di Petagna ma l’ex SPAL non arriva per un soffio sul pallone del terzino.

51′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski serve di tacco Demme che di prima intenzione calcia col destro sfiorando il palo.

48′ – Azzurri sempre in possesso palla, mentre gli ospiti si affidano al contropiede.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

45’+1′ – Arriva il duplice fischio al San Paolo: Napoli-Rijeka 1-0.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – OCCASIONE RIJEKA – Loncar calcia col sinistro da fuori area cercando l’angolino ma Meret respinge.

41′ – GOOOOOOOOOOOOL – Zielinski sul centro-sinistra punta l’area e arriva sul fondo mettendo in mezzo per Politano che in spaccata dall’interno dell’area piccola insacca.

39′ – Sugli sviluppi dell’angolo ancora Bakayoko di testa ma la sfera sorvola la traversa.

38′ – Zielinski supera il diretto marcatore con una finta di corpo e dai 25 metri calcia col mancino ma un difensore avversario devia in corner.

34′ – OCCASIONE NAPOLI – Di Lorenzo scatta in profondità e calcia al volo col destro ma Nevistic si dimostra provvidenziale respingendo a mano aperta.

33′ – OCCASIONE RIJEKA – Ospiti in contropiede con la sfera che arriva a Tomecak che dal limite converge e lascia partire una rasoiata mancina in diagonale a lato di pochissimo.

27′ – OCCASIONE NAPOLI – Petagna imbuca per Politano che col la punta del mancino cerca il goal ma Nevistic respinge col piede.

23′ – OCCASIONE NAPOLI – Politano controlla palla in area e serve Petagna che col mancino incrocia senza troppa forza così Nevistic blocca a terra.

21′ – Bellissima azione del Rijeka quasi tutta di prima, ma Maksimovic riesce a intercettare il lancio in area di Cerin verso Andrijasevic.

18′ – Il Napoli prova a scardinare la retroguardia ospite ma ci sono davvero pochissimo spazi.

15′ – Il Rijeka prova ad alzare il baricentro, ma gli azzurri non concedono spazi.

11′ – Sugli sviluppi di un piazzato Bakayoko sovrasta tutti di testa ma la sfera viene bloccata da Nevistic.

10′ – Continua il giro palla azzurro, con la squadra di Gattuso molto alta alla ricerca del goal.

7′ – OCCASIONE RIJEKA – Tomecak riceve palla appena dentro l’area e calcia di potenza, ma la sfera sorvola la traversa.

6′ – Demme carica il destro e calcia da fuori, ma il tiro del centrocampista azzurro termina a lato.

4′ – OCCASIONE NAPOLI – Di Lorenzo mette in mezzo col mancino sul secondo palo per Elmas che con la punta del piede non riesce a indirizzare verso la porta.

3′ – Azzurri in possesso palla alla ricerca del varco giusto, mentre il Rijeka aspetta e riparte negli spazi.

1′ – Calcio d’inizio al San Paolo.

20:58 – Prima dell’inizio del match verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona.

20,45 – Anche il Napoli rientra negli spogliatoi. Manca poco

20,43 – Il Rijeka rientra negli spogliatoi

20,20 – Sulle musiche di “Life in live” entra il Napoli

20,18 – Il Rijeka in campo per il riscaldamento

20,13 – Entrano in campo gli estremi difensori del Napoli

20,10 – Ingresso in campo dei portieri del Rijeka

Le news dal”Maradona stadium”

Tutti gli azzurri indosseranno la 10 (Leggi qui)

Arbitri: Ozkahya; Ass1: Yilmaz; Ass2: Satman; IV: Ulusoy

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà il Rijeka per la quarta giornata di Europa League. Gli azzurri cercano un riscatto dopo la sconfitta di domenica contro il Milan provando a bissare il successo in Croazia. I ragazzi di Rozman con molte assenze cercheranno di onorare al meglio la partita. i calciatori out a causa del Covid: Kulenovic, Menalo, Halilovic, Lepinjica, Pavicic, Escoval, Capan e Prskalo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco