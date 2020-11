De Laurentiis: “I napoletani come me vedevano in Diego Armando Maradona il salvatore della patria”

Le sue parole a Rete 4 così come le riporta sigonfialarete.com:“La notizia della morte di Diego mi ha scioccato. Le parole giuste per descriverlo erano genio e sregolatezza. I napoletani come me vedevano in Diego Armando Maradona il salvatore della patria, un vero paladino. Napoli nel 1800 era un paese a sé, dopo la depredazione nel 860 è caduta sempre più in basso. Maradona è il più grande giocatore del mondo, sono 12 mesi che stiamo ultimando una serie su quegli anni magici. È stato un peccato non poterci frequentare, ripercorrendo tutti gli aneddoti e storie di Maradona si apre un mondo sconosciuti ai più. Chiamare lo Stadio San Paolo col suo nome? De Magistris è arrivato per ultimo. Sul San Paolo ci sono stati grossi problemi, lo abbiamo risollevato solo grazie alle universiadi. È sempre stata un’idea chiamarlo San Paolo-Maradona. Restaurare il campo di Soccavo caro a Diego? Se nessuno si espone non posso fare promesse”