Dall’Argentina, Maradona avrebbe chiesto di essere imbalsamato

Secondo il canale aegentino Tyc Sports Dieg Armando Maradona ha chiesto di essere imbalsamato, e lo avrebbe messo per iscritto. Ecco cosa scive: Secondo le informazioni del giornalista Martín Arévalo, Maradona era terrorizzato al pensiero della morte, e alcuni mesi fa ha scritto una lettera in cui ha chiesto alla sua famiglia che, al momento dell’addio, il suo corpo fosse preservato nel corso degli anni. La cerchia ristretta di Diego non si è ancora espressa, si attendono notizie nelle prossime ore, quando sarà trasferito al Cimitero di Jardín de Bella Vista e si scopriranno le sue volontà. Maradona potrebbe essere imbalsamato come tre personalità storiche dell’Argentina come José de San Martín, Juan Domingo Perón ed Evita.