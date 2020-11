Le gara del giovedì di Coppa Italia vedono scendere in campo il Torino di Giampaolo che vince 2-0 contro l’Entella grazie alle reti di Zaza e Bonazzoli. Mentre nell’altro match in programma. derby di Genova tra Samp e Genoa, escono vincitori i grifoni per 3-1 con la doppietta di Scamacca e Lerager, inutile il gol del vantaggio per i doriani firmato da Verre.