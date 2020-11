Avversarie Napoli: Az-Real Sociedad, Gudmunsson contro Oyarzabal

Questa sera all’Afas Stadium, fischio d’inizio alle ore 21,00, l’Az Alkmaar affronterà la Real Sociedad, in uno scontro al vertice per la fase a gironi di Europa League. Gli olandesi cercano il riscatto dopo la sconfitta dell’andata in terra basca. Dal primo minuto in campo il talentuoso Karlsson e la punta Gudmundsson, in panchina torna Boadu. Gli spagnoli dovranno fare a meno di David Silva, tutto sulle spalle di Oyarzabal, William Josè e Portu

Fonte: Corriere dello Sport