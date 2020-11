Aurelio De Laurentiis: “Stasera il volto di Maradona sui maxischermi dello stadio”

Tutta la città di Napoli è in lutto per la morte del “suo” re che ha dato tanto per la gente partenopea e regalato due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. Nel frattempo stasera gli azzurri giocheranno contro il Rijeka, ma le sensazioni è che il campione argentino avrà un occhio di riguardo. Il presidente De Laurentiis a Radio Montecarlo parla del “Pibe de Oro”. “Lo stadio? Sarà intitolato a Diego Armando Maradona, ne parleremo, ma non vedo problemi. Sui maxi-schermi stasera il suo volto per tutta la giornata e nel corso della gara di Europa League”.

Fonte: Corriere dello Sport