Un protocollo più efficace: le modifiche per la serie A

Per la prosecuzione del campionato, il protocollo ha bisogno di alcune modifiche. Le ha consigliate la Federazione Medico-Sportiva alla Lega di Serie A. Su La Gazzetta dello Sport si legge, in particolare, di un laboratorio unico per i tamponi, di una bolla in ritiro per una settimana, di tamponi prepartita più a ridosso della gara, di un’ Authority di riferimento attiva 24 ore su 24 all’interno della Lega, di una richiesta al Ministero della Salute di individuare una “figura di riferimento” che coordini e indirizzi le Asl per evitare “difformità” e situazioni difficili. Il protocollo attuale resterà in vigore, ma certamente verranno aggiunte questi m<nuovi modius operandi e queste nuove “figure”, in modo da renderlo più efficace. Tali novità riguarderebbero solo la massima serie. Il compito di individuare l’azienda atta ad effettuare i test spetterà alla Lega.