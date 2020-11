Il calcio onorerà la memoria di Diego Armando Maradona, scomparso nelle giornata di oggi, facendo rispettare un minuto di silenzio su tutti i campi nelle gare di Champions League in programma stasera e in quelle di Europa League in programma domani. Anche la serie A si unirà per ricordare il campione argentino morto all’età di 60 anni.

La Redazione