Tutti insieme appassionatamente: a casa Insigne è già Natale

Se ne parla molto, in questi giorni, del Natale. Sobrio, parco, familiare. In realtà, niente di diverso da ciò che dovrebbe essere. Trascorrendo molto tempo in casa, nell’ ultimo periodo, c’è stato chi ha anticipato i tempi, magari, coinvolgendo, i bambini nei preparativi. Come ha fatto il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. In casa del 24 azzurro si decora e si illumina l’albero. Ad un mese esatto dalla festa più attesa dell’anno, la casa di Insigne risplende già di addobbi natalizi. Lorenzo è stato immortalato «al lavoro» dalla moglie Jenny, che ha condiviso su Instagram le immagini di tutta la famiglia Insigne alle prese con il nuovo albero di Natale.