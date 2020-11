Turnover europeo: con i Rijeka spazio agli “altri” azzurri

Gattuso valuta le condizioni dei suoi. Pensa alla formazione da schierare con il Rijeka, sapendo bene che tre giorni dopo lo attende la Roma. Sarà di nuovo turnover e ci sarà spazio, in Europa, per chi ha avuto meno minutaggio fino ad ora. Non ci sarà, per nessuna delle sue partite, Osimhen. Il nigeriano ha proseguito nelle terapie per la lussazione alla spalla e svolto lavoro personalizzato sul campo e in palestra. Si vedrà nei prossimi giorni l’evoluzione della situazione. Lavoro in palestra anche per Ospina, indisponibile anche lui per il match contro il Rijeka. Il Napoli confida di poterlo recuperare per la supersfida ai giallorossi di Fonseca, dove c’è già da annoverare l’assenza per squalifica di Bakayoko, presente domani sera per la sfida ai croati. In rampa di lancio Zielinski che verrà schierato da trequartista, Demme, Elmas e Petagna.

Fonte: Il Mattino