SKY – Gattuso pensa a sei cambi in vista del Rijeka

Da Castel Volturno, dove gli azzurri si stanno alleando in vista della sfida di domani contro il Rijeka, le ultime novità di formazione dal collega di Sky Francesco Modugno. “Rispetto alla sfida di domenica scorsa il tecnico del Napoli Gattuso probabilmente effettuerà sei cambi, ma vorrà vedere un atteggiamento diverso. Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Ghoulam dal primo minuto a sinistra, Maksimovic e Koulibaly al centro della difesa. A centrocampo Bakayoko e al suo fianco Demme. Sulla trequarti Politano, Zielinski ed Elmas, prima punta Petagna. Osimhen sente ancora dolore alla spalla e resta in forte dubbio per la Roma”.

La Redazione