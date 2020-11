Orsi: “Portiere? Unico ruolo dove deve esserci una gerarchia chiara”

ALTERNANZA

Di sicuro inizia a pesare, e non poco, l’alternanza quasi scientifica con la quale Gattuso sta utilizzando i suoi portieri tra campionato e coppa. Ospina è stato costretto ai box per due partite (tra cui quella di domenica sera contro il Milan) a causa di un problema muscolare e Meret ne ha potuto approfittare per guadagnare qualche minuto in più per convincere Gattuso a invertire la gerarchia che al momento vede ancora il colombiano al primo posto. «Non sono mai stato d’accordo circa l’alternanza dei portieri», spiega l’ex numero 1 Nando Orsi. «Si tratta dell’unico ruolo dove ci deve essere una gerarchia chiara e definita».

E probabilmente anche da questo dipendono prestazioni non troppo brillanti. «Se non hai la fiducia di essere il titolare, non solo non cresci mai, ma poi hai sempre paura di sbagliare e ti senti sempre sotto esame». Insomma, bocciatura su tutta la linea da parte di Orsi che analizza anche il rendimento delle altre squadre italiane. «Oramai solo il Napoli alterna i portieri in maniera quasi scientifica e secondo me è un errore. E lo dico al di là delle prestazioni, perché singolarmente non stanno facendo manco male. Posso capire la Juventus con Buffon che gioca ogni tanto, ma il titolare è Szczesny. Milan e l’Inter hanno Donnarumma e Handanovic che sono fissi, e anche la Lazio ora sta giocando con Reina solo perché Strakosha è indisponibile. E anche all’estero funziona così». Fonte: Il Mattino