Montervino: “Perdere ci può stare, il modo dà fastidio”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Montervino, DS del Taranto, ecco le sue parole: “Litigi negli spogliatoi con gli allenatori? Tra un litigio e un confronto c’è grande differenza. Non dobbiamo mai dimenticare dello spogliatoio di 30 ragazzi, magari anche un po’ viziati perché vivono una vita agiata e che magari accendono gli animi quando le cose non vanno bene. Mi è capitato praticamente tutti i giorni di fare discussione con compagni di squadre, così come ho discusso in maniera veemente con gli allenatori ma anche solo per far sì che diventasse qualcosa di costruttivo. Il Napoli ha un allenatore in grado di poter gestire queste situazioni. Qualora ci siano stati problemi, sicuramente Gattuso li risolverà. La domanda da porsi è se Gattuso sia riuscito a punzecchiare i calciatori, potrebbe averlo fatto volontariamente, il Napoli arriva sempre a 99 e mai a 100 e credo che lui si sia stancato di questo. Perdere si può perdere, il modo magari dà fastidio”.