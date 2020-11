Milena Bertolini (c.t. Italia): “In Danimarca senza fare calcoli”

Tra sei giorni l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà in trasferta la Danimarca, per cercare di fare un risultato positivo per cercare la qualificazione ai prossimi Europei 2022 in Inghilterra. Ecco le parole del mister delle azzurre. “Tra sei giorni dovremo cercare di essere più attente, evitando di concedere campo alle danesi e approcciando la partita con più determinazione. A Empoli abbiamo come al solito tentato di fare la partita, affidandoci al palleggio e al nostro calcio propositivo. Il loro primo gol ci ha condizionato a livello emotivo e ci siamo un po’impaurite. Risultato a parte, abbiamo ricevuto tante indicazioni importanti per il futuro. Affrontiamo tutte le partite con l’obiettivo di vincere, è chiaro che in Danimarca sarà importante fare punti, dovremo rimanere concentrate per tutti i 90 minuti senza preoccuparci dei risultati degli altri gironi. Avere il capitano e il vice capitano qui con noi è un fattore molto importante, ci tenevano tantissimo a esserci, Gama è reduce da un lungo stop, mentre Guagni nell’ultimo periodo non è purtroppo riuscita ad allenarsi con continuità, dovremo valutare le loro condizioni con attenzione”.

Fonte: figc.it