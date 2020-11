Lotito interrogato ad Avellino come persona informata sui fatti

Non finisce qui l’inchiesta d’Avellino. La Procura guidata da Vincenzo d’Onofrio, dopo gli esiti e le discordanze della perizia, vuole andare ancora più affondo. Secondo le nostre indiscrezioni, Lotito è in questo momento in viaggio in macchina verso il capoluogo irpino. E’ stato convocato per le 14,30, dovrà rispondere alle domande degli inquirenti come persona informata sui fatti. Era già successo al responsabile medico biancoceleste, Ivo Pulcini, la scorsa settimana. Ora la Procura vuole chiedere al patron biancoceleste dei rapporti con Futura Diagnostica dell’indagato Taccone e avere delucidazioni sulle mail e gli incartamenti sequestrati fra Formello e il laboratorio privato convenzionato d’Avellino. Nelle prossime ore si saprà di più al riguardo. Fonte: Il Mattino