Questo pomeriggio alle ore 19,30, all’interno della sala stampa dello stadio San Paolo, interverrà il tecnico del Rijeka Rozman ed un tesserato del club per presentare la sfida contro il Napoli. Molte le assenze per il Covid-19, ma l’obiettivo è di ripetere la prova dell’andata per mettere in difficoltà gli azzurri. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione