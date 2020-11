Ivan Mance (DS Rijeka): “I nostri sono giovani si metteranno in mostra. Gattuso? Una leggenda”

A “Si gonfia la rate” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ivan Mance, DS del Rijeka.

“Gattuso? Lui è una leggenda ma il Rijeka è un grande club in Croazia e non saremo qui come turisti per vedere lui, siamo qui a giocare contro una grande squadra. Contenti di Rozman? Lui ha molto talento, con tanti successi con il Rijeka e anche prima. Siamo contenti con lui.

Quanti saranno disponibili? Ci sono tanti positivi al COVID-19 e ci saranno tanti Primavera. Alla fine però si gioca 11 vs 11. I nostri sono giovani e non pagati quanto quelli del Napoli ma si metteranno in mostra. La nostra mentalità è sempre vincente, sicuramente non è facile contro il Napoli ma il calcio fa sognare e noi proprio grazie a un sogno siamo qui. Kulenovic? Grande talento del calcio croato, così come altri. Domani giochiamo in uno stadio leggendario come il San Paolo, la nostra idea è che sia necessario giocare come in campionato.

Napoli? Ho visto le ultime partite, sicuramente è stato migliore rispetto agli avversari. Contro l’AZ doveva finire 10-1 per il Napoli, contro il Milan ha avuto le chance per pareggiare ma questo è il calcio. Ci sono 2-3 situazioni che decidono la partita. Non posso confermare chi ci sia o meno, facciamo un po’ di pretattica. Che ricordo ho di Napoli? Mi piace molto, ci sono buoni ristoranti ed energia. Prima ci sono stato per lavoro, poi anche con mia moglie perché mi piace la città. Le persone sono simili a quelle in Croazia, danno il cuore e tu sei contento per questo”.