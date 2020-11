Gattuso e il Napoli attendono di nuovo il “vero” Koulibaly

Se si esclude la gara contro l’Atalanta e a tratti qualche partita, il vero Koulibaly, sembra scomparso. Il Napoli ha respinto le offerte dei club esteri, non congrue quanto chiesto da De Laurentiis, però il difensore senegalese ha fatto davvero poco per confermarsi ai suoi livelli. Domenica anzi è stato travolto dall’uragano Ibrahimovic, devastante, però se lo è perso in maniera elementare. Certi errori sono dettati da una mancanza di concentrazione e questo è una sua lacuna. Gattuso a fine mercato era felice della sua permanenza, ma Kalidou cercherà se stesso. Oggi parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Rijeka, lui sa che dovrà ritrovare se stesso, come il mister e tutto l’ambiente, perciò ci vorrà un cambio di passo.

Fonte: CdS