Fabian Ruiz prova, via social, a suonare la carica

C’è stata la discussione, qualcuno dice lite, nelle stanze site nei meandri del San Paolo. Probabilmente tecnico e calciatori hanno discusso delle varie problematiche emerse in campo, come giusto che sia. Poi, tutti di nuovo al lavoro. Ed il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno, per lavorare. All’orizzonte c’è la sfida di domani sera in Europa League contro il Rijeka. Tra i meno positivi, domenica contro il Milan, lo spagnolo Fabian Ruiz. Ma proprio lui prova a dare la carica e a comandare la riscossa napoletana. Lo fa attraverso un tweet: «Giorno duro di allenamento con un obiettivo chiaro: vincere giovedì» ha scritto sui social Fabian, che però potrebbe osservare un turno di riposo contro i croati.

🇮🇹 Giorno duro di allenamento con un obiettivo chiaro: vincere giovedì 🎯

•

🇪🇸 Día duro de entrenamiento con un objetivo claro: ganar el jueves 🎯#UEL #EuropaLeague #Napoli #staypositive pic.twitter.com/eOhs4ltyUJ — Fabián Ruiz (@FabianRP52) November 24, 2020