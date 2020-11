DIFESA – Contro il Rijeka spazio all’uomo di “Coppa”

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno, in vista della sfida di domani in Europa League contro il Rijeka, valevole per la quarta giornata. A parte i “positivi” Hysaj e Rrahamani, per il resto la rosa è al completo e si farà del turnover. In porta ancora spazio a Meret, visto che Ospina continua a lavorare in palestra, mentre in difesa spazio all’uomo di “coppa” Maksimovic al fianco di Koulibaly. A destra Di Lorenzo, mentre a sinistra, il debutto stagionale dal primo minuto per Ghoulam.

Fonte: CdS