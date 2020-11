Diego a Mosca: fu una notte amara e forse l’inizio della fine

Fu un momento difficile. Da vivere e da gestire. Diego non stava bene e lo si sapeva e il Napoli aveva la sfida Champions a Mosca. Massimo Callegari, con “Io c’ ero”, disponibile da ieri all’8 dicembre, in sei puntate curate da Dopcast rievoca le sfide più importanti della Coppa dei Campioni-Champions League e tra le altre c’è anche quella che riguarda quella notte. Era il 7 novembre 1990, gli azzurri affrontavano lo Spartak. Una partita passata alla storia non solo per l’eliminazione del Napoli ai rigori, ma anche perché due giorni prima Maradona non era partito con i compagni. Cominciava ad essere evidente, nel Pibe, l’uso di cocaina. Diego raggiunse la squadra con un volo privato successivamente e venne schierato dall’allenatore Bigon nel secondo tempo. Nel podcast “Spartak Mosca-Napoli l’inizio della fine di Maradona” c’è anche l’intervista a uno dei compagni di Diego, Ciro Ferrara.