De Maggio: “Sta girando una follia su Meret, per me non è così”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Io non voglio prendere le difese di nessuno, ma sta girando una follia su Alex Meret, si dice che i gol contro i rossoneri siano colpa sua. Per me non è assolutamente così, le sue qualità sono indubbie e resta uno dei migliori del nostro campionato”.

“Addirittura qualcuno si è permesso di dire che poteva fare di più sul secondo gol, ma come si può sostenere una cosa del genere. Per me, possono dire qualsiasi cosa, Alex non ha una grandissima responsabilità sui gol del Milan durante la partita di domenica sera al San Paolo di Napoli. Non dimentichiamo che stiamo parlando di uno dei migliori di tutto il panorama calcistico, per cui non voglio proprio sentir criticare un talento del genere”.