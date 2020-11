Champions League – Bayern e M.City agli Ottavi, stop Atletico Madrid

Arrivano altri verdetti ufficiali dopo quelli di ieri anche nelle partite del Mercoledì della 4a giornata di Champions League. Implacabile il Bayern Monaco, che batte il Salisburgo per 3-1 (15a vittoria di fila per i bavaresi in Champions!), si qualifica agli Ottavi di finale e vince anche il gruppo A con due turni d’anticipo. Nell’altra partita rallenta ancora l’Atletico Madrid, che impatta 0-0 in casa con la Lokomotiv Mosca e resta secondo nel girone a +2 punti proprio sui russi. Show del Borussia Moenchengladbach, che travolge 4-0 lo Shakthar Donetsk e rimane al comando solitario nel gruppo B (Inter) a +1 punto sul Real Madrid. Nel gruppo C bene il Manchester City, che si qualifica agli Ottavi di finale grazie al 1-0 in Grecia con l’Olympiacos. Alle spalle degli inglesi c’è il Porto, che espugna 2-0 Marsiglia, consolida il secondo posto, va a +6 punti sull’Olympiacos ed ipoteca il passaggio del turno. Tutto facile infine nel gruppo D per l’Ajax, che stende 3-1 il Midtylland e rimane al secondo posto insieme all’Atalanta e va a -2 punti dal Liverpool