CENTROCAMPO – Contro il Rijeka Bakayoko e panchina per Mertens

Le scelte definitive saranno fatte nella giornata di oggi nella seduta di Castel Volturno, ma Gattuso ha le idee chiare in vista della sfida contro il Rijeka. A centrocampo toccherà a Bakayoko, visto che contro la Roma sarà squalificato, al suo fianco uno tra Lobotka e Demme. Nel ruolo di trequartista riposo per Mertens, al suo posto favorito Zielinski, reduce dal Covid-19, ma contro il Milan a tratti non ha demeritato. Per il resto solo all’ultimo verranno sciolti i dubbi di formazione.

Fonte: Corriere dello Sport