Anastasio e il sogno di giocare nel “suo” San Paolo

Nel match d’andata era in panchina e quindi non ha potuto giocare contro il Napoli, ma domani potrebbe essere la volta buona. Si tratta di Armando Anastasio, terzino sinistro del Rijeka e non vede l’ora di giocare nel “suo” San Paolo. Il suo indolo è Fahouzim Ghoulam e domani potrebbe affrontarlo, dando come sempre il massimo. Rozman ha chiesto ai suoi ragazzi una prova di coraggio nonostante le tante assenze, anche se ai microfoni di Tuttomercatoweb parla di una missione impossibile. «Abbiamo solo quattordici giocatori in rosa, di fatto mancano tutta la mediana e gran parte della difesa. Sull’aereo per Napoli porterò anche quattro ragazzi dalle giovanili. Nell’ultima seduta di allenamento eravamo in pochi anche perché in tanti sono appena rientrati dalle nazionali. Siamo pronti, ma in questa situazione è dura”.

Fonte: Il Mattino