Alfonso De Nicola: “Su Osimhen andrebbe fatta una massiccia operazione di prevenzione”

Nel corso della trasmissione di Radio Crc “Un sogno nel cuore”, è intervenuto l’ex medico sociale del calcio Napoli Alfonso De Nicola. “Se corrispondesse al vero la diagnosi ufficializzata dopo l’infortunio di Osimhen, sul calciatore andrebbe fatta una massiccia opera di prevenzione per evitare ricadute e per scongiurare infortuni di altro genere. Le lussazioni alla spalla vanno trattate con grande attenzione. Risolta la positività, farei sostenere ai calciatori di nuovo gli esami di idoneità. Ma sono contro i protocolli. I medici devono dimostrare di valere anche in assenza di regole preconfezionate che potrebbero non essere funzionali per tutti”.

La Redazione