Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, si è espresso in merito alla questione della mancata partenza per Torino da parte del Napoli: “Secondo gli accusatori di De Laurentiis, sarebbe stata proprio l’intenzione di non mandare i suoi in giro per il mondo la ragione della mancata partenza per Torino. Che ha peraltro tolto al Napoli un punto certo (la penalizzazione) e altri possibili (dal campo)”.