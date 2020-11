Women Champions – Sorteggio complicato per la Juventus, buono per la Fiorentina

Quest’oggi è stato effettuato il sorteggio di Womens Champions dove vedrà protagoniste tra le altre le squadre italiane Juventus e Fiorentina. E’ andata male alle bianconere che affronteranno il Lyon, mentre la compagine viola la sfida allo Slavia Praga.

St. Pölten (AUT) vs Zürich (SUI)

Lanchkhuti (GEO) vs Rosengård (SWE)

Göteborg (SWE) vs Manchester City (ENG)

Sparta Praha (CZE) vs Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) vs Lyon (FRA, holders)

ŽFK Spartak (SRB) vs Wolfsburg (GER)

Fiorentina (ITA) vs Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) vs Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) vs Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) vs BIIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) vs Brøndby (DEN)

Ajax (NED) vs Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED) vs Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) vs LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) vs Atlético Madrid (ESP)