Venerato: “C’è fastidio tra i calciatori perché non pagano gli stipendi da luglio”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Confermo tutto ciò che si è detto, ho informazioni di prima mano: Gattuso è uno diretto, vero, come me. Sapete quanti editori ho mandato a quel paese? Ma in realtà la frase: “Me ne vado”, l’ha detta come una mamma, per provocare i calciatori, loro sanno che quando gli parte l’embolo manda a fare in cu*o tutti”.

“Ma non fate paralleli con la situazione Ancelotti, quella era grave veramente. I giocatori andarono dal ds per allenarsi di più e non ho avuto alcuna querela per quello che ho detto. Anzi, tutto è stato chiarito, ieri c’è stato il compleanno di Nikola Maksimovic e hanno festeggiato nello spogliatoio. Gattuso era a braccetto coi calciatori, poi altre cose non posso dirle. Giusto dire che c’è fastidio tra i calciatori perché il Napoli non paga gli stipendi da luglio ai tesserati. Parliamo comunque di privilegiati, ma è un problema decontestualizzato dalla sconfitta col Milan”.