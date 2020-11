Ultime Roma – Oggi accertamenti tra infortuni e tamponi per la difesa

La Roma ha ripreso ieri gli allenamenti a Trigoria, dopo il successo contro il Parma per 3-0, in vista delle sfide in Europa League contro il Cluji e poi al San Paolo contro il Napoli. Per Paulo Fonseca la buona notizia è il tampone negativo per Dzeko, pronto forse giovedì in Romania. Per il resto oggi accertamenti sulle condizioni fisiche di Ibanez e Mancini, così come sui tamponi di Kumbulla, Fazio e Santon.

Fonte: Corriere dello Sport