Stendardo: “La partita con il Milan è stata condizionata anche dagli episodi”

Guglielmo Stendardo, ex calciatore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Gattuso pretende sempre che il Napoli dia il massimo. Negli ultimi tempi qualche passo falso da parte del Napoli nessuno se lo aspettava. Per me il Napoli è una squadra candidata alla vittoria dello scudetto. Poi la partita con il Milan è stata condizionata anche dagli episodi. Ad esempio il rosso a Bakayoko oppure la mancata espulsione di Ibrahimovic per la gomitata su Koulibaly. Magari sono stati commessi degli errori individuali in difesa ma per me il Napoli resta una grandissima squadra. Purtroppo il Napoli a volte inizia a giocare troppo pardi”.