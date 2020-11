Nel corso del collegamento da Trigoria il collega di Sky Angelo Mangiante ha aggiornato sul momento della Roma in vista del Cluji e il Napoli. In difesa potrebbe non esserci contro gli azzurri il difensore Smalling per un problema muscolare. Per Mancini sono escluse lesioni muscolari, ma è sempre in dubbio per la gara del San Paolo.

Fonte: Sky Sport 24